Donos do Walmart estão mais ricos do que nunca devido à pandemia

A fortuna da família Walton, pioneira das lojas de descontos nos Estados Unidos, deu um salto durante a pandemia que varreu biliões de dólares dos mercados globais.





O património líquido combinado dos irmãos Alice, Jim e Rob Walton subiu 2,6% este ano, para 165,7 mil milhões de dólares, impulsionado por consumidores receosos de uma recessão que correram às lojas do Walmart para encher a dispensa com produtos básicos.As ações da retalhista acumulavam uma subida anual de 6,1% até segunda-feira (dia em que ganharam mais de 5%) em comparação com a queda de 18% do índice S&P 500 no período.

O domínio do retalho em larga escala da empresa com sede em Bentonville, Arkansas, fez dos acionistas controladores a família mais rica do mundo. Os Walton possuem cerca de metade das ações do Walmart.





Os ganhos são uma anomalia no cenário atual. A retração económica causada pela pandemia do coronavírus encolheu a fortuna combinada das 500 pessoas mais ricas do mundo em 805 mil milhões de dólares, segundo o Índice de Bilionários Bloomberg.