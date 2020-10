Os 50 mais ricos dos EUA possuem tanta riqueza como metade da população mais pobre do país

Com o desenvolvimento da pandemia, a economia foi transformada de diversas formas, recompensando de forma desproporcional os bilionários face à classe média e desfavorecida. No primeiro semestre de 2020, os 50 norte-americanos mais ricos possuíam tanta riqueza como metade dos americanos mais pobres, de acordo com os dados da Reserva Federal dos Estados Unidos.

Os norte-americanos que integram o lote dos 1% com mais património líquido dos EUA têm uma riqueza equivalente a 34,2 biliões de dólares (28,9 biliões de euros). Este valor é muito superior à soma da riqueza de metade da população americana mais pobre, cerca de 165 milhões de pessoas, que apenas detêm 1,76 biliões de euros, ou seja, 1,9% de toda a riqueza das famílias. Para chegar a este valor basta juntar as fortunas dos 50 mais ricos dos EUA, que têm uma fortuna conjunta avaliada em quase 2 biliões de dólares. Um valor que aumentou mais de 300 mil milhões de dólares este ano.

A Covid-19 agravou as desigualdades nos EUA, com o aumento do desemprego e do número casos de infeção nas classes mais baixas. Por outro lado, profissionais da classe média alta veem as suas poupanças aumentarem, depois dos EUA estimularem a economia e sobretudo os mercados.

As disparidades agravam-se também devido ao facto da maioria dos americanos não beneficiar com a valorização dos mercados acionistas. A participação dos mais pobres no mercado das ações tem caído a pique, representando uma diminuição de 10 pontos percentuais desde 2002. Por outro lado, os americanos mais ricos possuem mais de 88% das ações que estão nas carteiras das famílias dos EUA.

A geração dos millennials, nascida entre 1981 e 1996, embora seja atualmente a que mais pessoas tem empregadas controla apenas 4,6% da riqueza dos Estados Unidos. Um em cada 40 dólares de toda a riqueza detida por todos os millennials norte-americanos pertence apenas a três pessoas: os co-fundadores do Facebook, Mark Zuckerberg e Dustin Moskovitz, e o herdeiro da Walmart, Lukas Walton.

Segundo o presidente da Fed, Jerome Powell, "a pandemia está a ampliar ainda mais as divisões entre riqueza e a mobilidade económica". Powell alerta que, sem mais ajudas governamentais, "as disparidades irão continuar e a recuperação do país será lenta".