El Corte Inglés encurta horário para entre as 11h e as 20h

Tal como outros espaços comerciais, também o El Corte Inglés anunciou uma redução do seu horário de funcionamento, no âmbito das medidas que estão a ser implementadas para combater a propagação do coronavírus.

"A partir de segunda-feira, os Grandes Armazéns El Corte Inglés de Lisboa e de Vila Nova de Gaia e os Supermercados Supercor vão adaptar o seu horário de atendimento para o período entre as 11h e as 20h, sem prejuízo de novas alterações", refere uma nota enviada à comunicação social pela empresa espanhola.

Em Lisboa, o El Corte Inglés abre às 10h e encerra às 22h e encerra às 22:00 entre segunda-feira e quinta-feira, às 23h30 às sextas-feiras e sábados e às 20h aos domingos.

No Porto, abre às 10h e encerra às 23h entre segunda-feira e sábado e às 20h aos domingos.





Outros espaços comerciais e supermercados, como o Colombo, o Pingo Doce e o Lidll, também já anunciaram a redução do horário de funcionamento.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.500 mortos em todo o mundo.