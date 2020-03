Estoril-Sol encerra casinos de Lisboa, Estoril e da Póvoa

A Estoril-Sol decidiu encerrar os casinos do Estoril, de Lisboa e da Póvoa de Varzim devido à pandemia do coronavírus covid-19, indica este sábado a empresa em comunicado enviado à CMVM.

O encerramento dos estabelecimentos vigora a partir das 15:00 deste sábado e por um período de 14 dias.

Após estes 14 dias "deverão as autoridades, conjuntamente com as concessionárias de jogo, proceder à reavaliação desta medida".

Na sexta-feira o grupo Solverde anunciou o encerramento a partir de hoje dos cinco casinos que explora: Espinho, Chaves, Vilamoura, Praia da Rocha e Monte Gordo.