Farfetch aumenta faturação em 3% mas lucra menos 77% em 2022

A Farfetch divulgou na quinta-feira os resultados consolidados de 2022, que indicam um lucro de 345 milhões de dólares, uma queda homóloga de 77%, para um volume de negócios de 2,3 mil milhões (mais 3%).A empresa de comércio eletrónico de vestuário e luxo, do português José Neves, sediada em Londres, adiantou que no quarto trimestre do ano perdeu 177 milhões de dólares, que compara em termos homólogos com um lucro de 97 milhões, para um volume de negócios de 629 milhões, inferior em 6% ao homólogo.As variações cambiais, a invasão russa da Ucrânia, que levou à suspensão das operações na Federação Russa desde março de 2022, a pandemia do novo coronavírus na China, cujos efeitos ainda se sentiram no último trimestre, e o aumento de custos foram alguns dos fatores apontados como condicionantes do desempenho no ano passado.