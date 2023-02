Faturação da Ferrero "engordou" mais de 10% para 14 mil milhões de euros

Leia Também Herdeiro da Ferrero constrói império paralelo de 3 mil milhões

O volume de negócios consolidado do grupo Ferrero, dono de marcas como a Nutella e Ferrero Rocher, cresceu 10,4% para 14 mil milhões de euros no exercício fiscal que terminou a 31 de agosto de 2022.Os números foram divulgados, esta segunda-feira, pela Ferrero International, a empresa-mãe do grupo que tem Lapo Civiletti como presidente executivo, depois da aprovação das demonstrações financeiras consolidadas. Desse universo fazem parte 109 empresas e 32 fábricas em todo o mundo, com a gigante dos chocolates a vender direta ou indiretamente (através de distribuidores) em mais de 170 países.A contribuir para os resultados do ano fiscal esteve, por um lado, um crescimento das vendas líquidas de marcas como a Nutella, Ferrero Rocher e Kinder Bueno, impulsionado pelos Estados Unidos e Itália e, por outro, a consolidação das quotas de mercado na maioria das regiões, explica o grupo em comunicado enviado às redações.Em alta esteve também o número de trabalhadores, já que o total de efetivos subiu de 38.767 para 41.441 a 31 de agosto do ano passado.O exercício fiscal do ano passado ficou marcado pela compra da FULFIL Nutrition, uma empresa de barras de vitaminas e proteínas, mas também pela expansão da capacidade de produção das próprias marcas do grupo Ferrero, com investimentos totais acima de 830 milhões de euros, sobretudo em imobiliário, instalações e equipamentos para as fábricas de Itália, Estados Unidos, Alemanha e Polónia, detalha.