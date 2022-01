Fusão entre gigante brasileira BR Malls e Sonae Aliansce não avança

O Conselho da gigante brasileira BR Malls recusou a oferta de fusão da Sonae Aliansce. Ainda assim, os analistas do CaixaBank/BPI estimam que a fusão entre estas duas empresas não teria um impacto na avaliação do "net asset value" (NAV) do grupo.

Fusão entre gigante brasileira BR Malls e Sonae Aliansce não avança









