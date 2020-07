Grande distribuição alvo da Concorrência pelo "peso que tem nas famílias"

A grande distribuição tem sido alvo de várias decisões da Autoridade da Concorrência que garante ter mais 10 casos em investigação.



A AdC já tinha revelado o número de processos que ainda tem em mãos. Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência, explica que este é um setor prioritário para a entidade pelo peso que tem nas famílias portuguesas. "É mais do que justificado este foco", disse, em audição parlamentar.

A maioria das investigações são por práticas de "hub-and-spoke", em que os distribuidores recorrem a contactos bilaterais com o fornecedor para promover ou garantir, através deste, que todos praticam o mesmo preço de venda ao público no mercado retalhista, ou seja, são os fornecedores que são utilizados para a coordenação do preço de venda.



Há 10 casos em investigação, lamentando a presidente da entidade "não conseguirmos ir a todos".



Já produziu 6 acusações nestes casos, e "mais haverá nos próximos meses se a investigação levar à conclusão de que há indícios fortes de prática ilícita". Estando agora na fase de defesa das acusações.