Concorrência volta a acusar retalho alimentar. Acusa agora também Sumol+Compal e Sogrape

A Autoridade da Concorrência voltou a acusar cadeias de distribuição alimentar por concertação de preços com dois fornecedores de bebidas.



De acordo com comunicado da entidade liderada por Margarida Matos Rosa, Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan, Lidl, Intermarché,, E.Leclerc, Sumol+Compal e Sogrape são, desta feita, os visados, que terão, mediante a nota de acusação, um período de defesa, findo o qual a Concorrência decidirá as sanções, que pode ir, segundo a Lei da Concorrência, a uma coima de até 10% do volume de negócios no caso das empresas.



Neste processo há dois administradores e dois diretores das empresas fornecedoras visados.



A acusação é de concertação de preços.



Modelo Continente, Pingo Doce e Auchan são acusados de concertarem preços com a Sumol+Compal e Sogrape nos segmentos de bebidas não alcoólicas, sumos e bebidas alcoólicas. Já a acusação à Lidl integra o caso das bebidas não alcoólicas e sumos. E no caso do Intermarché e E.Leclerc a acusação é no segmento de bebidas alcoólicas.



"A confirmar-se, a conduta em causa é muito grave. Trata-se de um novo caso de 'hub-and-spoke', em que os distribuidores recorrem a contactos bilaterais com o fornecedor para promover ou garantir, através deste, que todos praticam o mesmo preço de venda ao público no mercado retalhista", explica a entidade em comunicado. Este é o segundo caso de acusação nesta prática específica em pouco tempo. A 25 de junho, a AdC tinha comunicado a acusação que envolveu a Bimbo Donuts.



A AdC investigou o caso durante vários anos, tendo as práticas tido lugar entre 2002 e 2017, no caso da Sumol+Compal e entre 2006 e 2017, no caso da Sogrape.





A Concorrência continua com outros processos em curso. Segundo garante, estão em curso mais de 10 investigações no setor da grande distribuição alimentar, "algumas ainda sujeitas a segredo de justiça".