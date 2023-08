Grupo DIA vende subsidiária Minipreço ao grupo Auchan por 155 milhões

O grupo espanhol DIA vai vender a sua subsidiária portuguesa, Minipreço, ao grupo Auchan por 155 milhões de euros. A notícia está a ser avançada pela Bloomberg, que cita um documento entregue ao regulador espanhol.



Em fevereiro, o grupo DIA contava com 499 supermercados Minipreço em Portugal, dos quais 297 em regime de "franchising", e três centros de distribuição. O grupo emprega cerca de três mil pessoas em Portugal.



Segundo uma notícia do Expansión, datada de fevereiro, o grupo sediado em Madrid estaria a estudar a venda a quatro concorrentes: Sonae, dona do Continente; Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, Lidl e Aldi, sendo que o Auchan não estaria na lista.





A cadeia francesa irá somar os estabelecimentos do Minipreço aos atuais 124 que já detém, dos quais 32 hipermercados, quatro supermercados, 40 lojas de ultra proximidade, uma loja de saúde e bem-estar, 17 em regime de "franchising" e 30 gasolineiras.





A venda da Clarel à C2 Private Capital foi acordada no final do ano passado por um valor total de 60 milhões de euros e envolveu a venda de 1.015 lojas Clarel e três centros de distribuição.

A DIA especificou que está agora a "avaliar outras opções estratégicas para a venda da Clarel" e que informará o mercado sobre as mesmas "prontamente".

Esta venda acontece dias depois da distribuidora ter anulado a venda de 1.015 lojas Clarel e três centros de distribuição à empresa C2 Private Capital por não terem sido cumpridas todas as "condições suspensivas" do acordo de compra e venda assinado em 22 de dezembro.