Vendas líquidas do Grupo Dia sobem 3% para 4.642 milhões até setembro

O Grupo Dia obteve vendas líquidas de 4.642 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 3% do que em igual período do ano passado, registando um aumento de 4,5% nas vendas "like-for-like" (comparáveis).O volume de negócios dos primeiros nove meses do ano exclui, no entanto, as vendas registadas nas lojas transferidas para Alcampo, que faz parte do grupo Auchan, em Espanha, a venda das lojas em Portugal e as lojas Clarel, ressalva o grupo espanhol, em comunicado enviado, esta quarta-feira às redações, para o qual o resultado revela "a força da estratégia da Dia num ambiente complexo como o atual e consolida a posição da empresa nos seus dois principais mercados, Espanha e Argentina".De recordar que, ao fim de 30 anos em Portugal, o grupo espanhol Dia prepara-se para sair do mercado nacional, depois de ter anunciado, no início de agosto, que acordou a venda da operação no país também aos franceses da Auchan, que vão pagar 155 milhões de euros pelas 489 lojas Minipreço e Mais Perto (próprias ou em regime de "franchising") e três armazéns, integrando 2.650 colaboradores, estando a aguardar o aval da Autoridade da Concorrência."Encerrámos o terceiro trimestre do ano com um sólido desempenho em Espanha e na Argentina, como demonstram as vendas 'like-for-like' positivas, e um acumulado do ano que confirma a força da nossa estratégia de proximidade neste ambiente desafiante", afirma o CEO Global de Grupo Dia, Martín Tolcachir, citado na mesma nota."O negócio em Espanha está a progredir a bom ritmo, consolidando os frutos da nova proposta de valor e crescendo positivamente em vendas brutas, líquidas e comparáveis. A força do mercado espanhol compensou parte do impacto negativo da moeda argentina, uma unidade de negócio na qual continuamos a avançar em quota de mercado e cujo desempenho operacional é muito positivo num contexto macroeconómico complexo", acrescenta Martín Tolcachir, apontando que, em sentido inverso, "o desempenho no Brasil, por sua vez, continua a ser afetado por um mercado que está a perder volume em todos os formatos".Em Espanha, as vendas brutas sob insígnia, excluindo novamente o efeito das vendas, atingiram 1.280,2 milhões de euros no terceiro trimestre, mais 8,3% do que no ano anterior. As vendas "like-for-like" aumentaram 9,7% entre junho e setembro, com o acumulado do ano a refletir um crescimento de 12%."Este bom desempenho reflete-se no crescimento da quota de mercado na superfície há mais de 12 meses e sublinha a solidez da transformação realizada", enfatiza o grupo.Já em Portugal, as vendas comparáveis sofreram um aumento de 1,1% no terceiro trimestre, compensando a diminuição de 2% do parque de lojas, enquanto as líquidas cresceram 2,5% para 163,4 milhões de euros.No acumulado, de janeiro a setembro, as vendas da dona do Minipreço atingiram 458 milhões de euros, traduzindo um aumento de 3,5% face ao período homólogo do ano passado. Já em termos comparáveis ("like-for-like") a subida foi de 5,3%, de acordo com dados do grupo enviados à Comissão Nacional do Mercado de Valores de Espanha.O Grupo Dia conta com mais de 5.400 estabelecimentos em Espanha, Argentina, Brasil e Portugal.