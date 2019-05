Jamie’s Italian de Lisboa afasta falência: “Estamos sempre cheios”

Pouco mais de um ano depois de ter aberto o seu primeiro restaurante em Portugal, o chef britânico Jamie Oliver vê a sua cadeia de 25 estabelecimentos de restauração no Reino Unido entrar em insolvência, colocando em risco cerca de 1.300 postos de trabalho.

Contactado o lisboeta Jamie’s Italian, situado na Praça do Príncipe Real, um dos gerentes afastou o cenário de insolvência - "estamos sempre cheios", garantiu, remetendo mais explicações para um comunicado da administração do restaurante.

Nesse comunicado, os responsáveis do restaurante da capital portuguesa garantem que a operação internacional do grupo de Oliver "não é afetada por esta tomada de decisão, uma vez que tem conhecido um percurso inverso - de elevado desempenho, crescimento e robustez, prosseguindo com normalidade o seu desenvolvimento".

Também o Jamie’s Oliver de Lisboa "tem conhecido esta tendência", afiançam os mesmos gestores. "A sua excelente performance tem permitido a consolidação do seu posicionamento no setor como ‘player’ credível e cumpridor de todas as responsabilidades e compromissos que tem assumido junto dos seus clientes e demais parceiros, honrando os valores que decidiu defender", defendem.

Quanto às notícias que dão conta da entrada em insolvência do grupo no Reino Unido, consideram que tais "acontecimentos dizem respeito exclusivamente a um cenário singular que se vive no Reino Unido, tendo como pano de fundo um ambiente comercial específico, extremamente desafiador do ‘high street’, incerto com a incógnita do que será o Brexit e o fim anunciado do ‘boom’ do período dourado da restauração em Inglaterra que assistiu, no último ano, ao fecho de cerca de 750 restaurantes".

Foi em janeiro do ano passado que o Jamie’s Italian abriu no Príncipe Real, em regime de franchising, num espaço de cerca de 500 metros quadrados, distribuídos por três pisos, onde é possível acolher 174 pessoas em lugares sentados, nas três salas e dois terraços que dispõe.