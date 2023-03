Jerónimo Martins alia-se a grupo Luís Vicente para produzir fruta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Agro-Alimentar, o braço da produção agrícola e piscícola da Jerónimo Martis, e do Grupo Luís Vicente, a unidade dentro do Grupo Nuvi dedicada à produção e comercialização de fruta e produtos hortícolas. A empresa irá produzir mandarina, nectarina, pêssego e ameixa. A nova empresa juntará duas das maiores fortunas de Portugal: a família Soares dos Santos e Luís Vicente.



O Grupo Nuvi está presente em diversas geografias mas com particular foco em Portugal e Angola onde, entre outros negócios, tem forte presença na produção, embalagem e comercialização de refrigerantes, como a Coca-Cola, Fanta, Sprite, Blue, águas e a cerveja Tigra.

A Jerónimo Martins e o grupo Nuvi, de Luís Vicente, vão juntar forças para a produção de fruta. De acordo com uma notificação enviada à Autoridade da Concorrência (AdC), a nova empresa será controlada conjuntamente pela dona do Pingo Doce e pela sociedade do grupo que detém, por exemplo, a Refriango e a Kinda Home.Na nota é referido que a "joint-venture" será formada através da Jerónimo Martins