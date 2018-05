Kanye West lança empresa de arquitectura

Reuters

Kanye West anunciou esta segunda-feira, 7 de Maio, no Twitter, que procura arquitectos e designers industriais para começar um projecto de arquitectura, o Yeezy Home.



we’re starting a Yeezy architecture arm called Yeezy home. We’re looking for architects and industrial designers who want to make the world better — KANYE WEST (@kanyewest) 6 de maio de 2018

O rapper americano é dono da Yeezzy, empresa que dá nome ao design de roupas do próprio. A companhia tem vindo a colaborar de perto com a Adidas. No mês passado o artista anunciou também no Twitter que a empresa deixava de ser reconhecida como uma marca de design para ser identificada como uma marca de vestuário, segundo adianta o The Guardian.



O artista afirmou que a Yeezy é a "segunda empresa do mundo com o maior crescimento na história" e acrescentou que até ao final do ano ia abrir 160 novas vagas na companhia. O rapper estima ainda que a marca atinja receitas no valor de mil milhões de dólares este ano.



Já em 2013, durante uma entrevista, Kanye West tinha demonstrado interesse na área da arquitectura. "Eu quero fazer produtos, eu sou uma pessoa de produtos" e continua, citado no The Guardian: "Não só roupa mas design de garrafas de água, arquitectura… Eu faço música mas não devo ficar limitado a um único lugar de criatividade".



O rapper americano prepara-se para lançar dois álbuns já em Junho.