Lucros da Ibersol crescem 9,3% até Setembro

A Ibersol fechou os primeiros nove meses deste ano com lucros de 23,9 milhões de euros, o que traduz uma subida de 9,3% face ao resultado líquido de 21,8 mil milhões de euros obtido no mesmo período do ano passado.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona de marcas como a Burger King e a Pizza Hut adianta que o volume de negócios cresceu 1% para 335,7 milhões de euros, ao passo que o EBITDA caiu 3% face ao período homólogo de 2017 para 48,3 milhões de euros.



A empresa justifica esta descida do EBITDA com a redução da actividade no aeroporto de Barcelona – onde houve uma redução de 36% do número de restaurantes concessionados a partir de Maio – e com a quebra da actividade em Angola, provocada pela forte desvalorização cambial do kwanza face ao euro (78%).



No entanto, estas quebras foram minimizadas pela evolução positiva no mercado ibérico, com destaque para Portugal, onde o volume de negócios cresceu a dois dígitos.



"A evolução positiva do mercado da restauração em Portugal - estima-se que a restauração organizada tenha crescido cerca de 6% - conjugada com os efeitos das aberturas ocorridas ao longo de 2017, contribuíram para o crescimento do volume de negócios de 12% em Portugal", adianta a empresa.



Já em Espanha, no terceiro trimestre, "verificou-se um ligeiro abrandamento do consumo no mercado de restauração, com crescimento inferior a 1%".



Até Setembro, a Ibersol encerrou ainda em Espanha 19 outras unidades, 16 das quais franquiadas e 2 unidades em Itália, dando continuidade ao processo de reajustamento da rede. Em Portugal ocorreram os encerramentos de 2 restaurantes Pasta Caffé, um restaurante KFC e a unidade concessionada na Exponor.



Por outro lado, e "dando seguimento à estratégia de expansão", concretizaram-se as aberturas de 4 unidades franquiadas (Pans e Ribs) e 16 próprias, oito das quais concessionadas. Concretizou-se a abertura de seis novos restaurantes em Portugal, das marcas KFC, PH e BK e dois restaurantes da Pans e Ribs em Espanha.



As novas aberturas explicam grande parte do investimento de 18,5 milhões de euros feito até Setembro, altura em que o endividamento ascendia a 69,5 milhões de euros, 13,6 milhões de euros inferior, ao valor registado no final de 2017.