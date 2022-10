Lucros da Jerónimo Martins disparam 29,3%

As vendas do Pingo Doce subiram 10,3% nos primeiros nove meses do ano, face ao período homólogo, e as do Recheio 28,8%. Na Colômbia, onde o negócio também prospera, o grupo reforça o investimento. No total, os lucros aumentam 29,3% face a 2021 e 56,9% na comparação com 2019.

Lucros da Jerónimo Martins disparam 29,3%









