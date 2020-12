Luís Castro Henriques vai continuar à frente da AICEP

Luís Castro Henriques vai continuar a liderar a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). A decisão foi conhecida esta terça-feira através de um despacho do Executivo, publicado em Diário da República Luís Castro Henriques faz parte do Conselho de Administração da AICEP desde 2014 e lidera o instituto desde 2017, quando substituiu Miguel Frasquilho no cargo. É licenciado em economia pela Universidade Católica Portuguesa, tendo obtido o grau de Mestre pela Universidade de Cambridge e feito um MBA no INSEAD.Além da continuação do atual presidente, os vogais João Paulo Salazar Dias e Maria Madalena de Sousa Monteiro Oliveira e Silva também vão voltar a ocupar os cargos. Serão acompanhados por Francisca Rodrigues Sarmento Guedes de Oliveira e Rita Lindley Cinta Torres Araújo.O despacho do Governo descreve os membros do conselho de administração da AICEP como pessoas "cuja idoneidade, experiência e adequação das competências profissionais para o desempenho dos cargos são evidenciadas" pelos respetivos currículos.