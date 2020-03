Makro passa a fechar ao domingo

O horário de abertura mantém-se, mas as lojas passam a fechar às 19h. E ao domingo também não haverá espaços abertos. Estas são algumas das novas medidas de contingência anunciadas esta sexta-feira pela Makro Portugal.



Em comunicado, a empresa grossista justifica a revisão do plano de contingência que adotou no início do mês com a declaração do Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República, devido ao surto de coronavírus.