Martin Tolcachir é o novo CEO do grupo Dia

O presidente do conselho de administração do grupo Dia, Stephan DuCharme, nomeou o CEO do Dia Argentina, Martin Tolcachir, para ocupar novas funções como CEO global do grupo Dia.



Desta forma, Martin Tolcachir será o novo responsável por acelerar a execução da estratégia da empresa em todos os países em que opera.



Com esta nova estrutura de liderança corporativa, que separa as funções de presidente e de CEO, o grupo Dia "procura acelerar o seu crescimento sustentável e rentável, concentrando-se no desenvolvimento das suas prioridades estratégicas e mantendo uma relação cada vez mais próxima com todos os seus grupos de interesse", lê-se hoje em comunicado. Nesta nova etapa, Espanha continuará a desempenhar um papel essencial no crescimento da empresa, sendo um mercado que representa mais de 60% do negócio do grupo Dia.

Leia Também Grupo DIA aprova aumento de capital em mais de mil milhões de euros



O novo CEO do Dia entrou na empresa em setembro de 2020 e conta com mais de 20 anos de experiência no setor da distribuição e grande consumo, tendo exercido funções em empresas como Carrefour ou Eletrolux.



É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade de Buenos Aires e tem um MBA pela IMD Business School.