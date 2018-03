Mercadona não tem Lisboa no radar

O presidente da cadeia de supermercados Mercadona, Juan Roig Alfonso, assegurou esta terça-feira, 13 de Março, que não vai investir em Lisboa, pelo menos para já.





"Porquê o Porto? Porque não acredito em centralismos", respondeu quando questionado sobre o foco do investimento a Norte e uma eventual ida para Lisboa. É também por isso que decidiu instalar a sociedade portuguesa, Irmãdona, no Porto.