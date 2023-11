Nike processa New Balance e Skechers por infringir patente de tecnologia no fabrico de sapatilhas

A Nike interpôs ações em tribunal, esta segunda-feira, contra as rivais New Balance e a Skechers, acusando-as de usar o "Flyknit", uma tecnologia patenteada pela gigante de calçado desportivo, que é usada no fabrico da parte superior das sapatilhas para atletismo, futebol e basquetebol.A informação foi avançada pela Reuters - que indica que, antes, a Nike processou a Adidas, a Puma e a Lululemon pelo mesmo motivo, adiantando que o contencioso com as primeiras duas foi resolvido, estando o outro em curso.Em comunicado, citado pela mesma agência, a New Balance diz que "respeita totalmente os direitos de propriedade intelectual dos concorrentes", mas aponta que "a Nike não detém o direito exclusivo de desenhar e produzir calçado desportivo através de métodos de fabrico tradicionais que têm sido usados pela indústria há décadas".Segundo o "site" da Nike, a tecnologia "Flyknit" usa "fibras de alta resistência que permitem criar partes superiores ultraleves com áreas específicas de suporte, elasticidade e respirabilidade" e, de acordo com os argumentos invocados processos interpostos em tribunal pela gigante americana, a tecnologia patenteada permite fazer partes superiores de elevado desempenho com redução de materiais e de desperdício.