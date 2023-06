O que compra e vende Portugal à Alemanha?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em média, uma em cada dez mercadorias exportadas por Portugal têm como destino a Alemanha, o que coloca o país no top 3 dos maiores clientes nacionais. Na lista dos principais fornecedores de bens a Portugal, a Alemanha aparece também nos lugares cimeiros e fica apenas atrás de Espanha, com um peso de 11,2% no total de importações portuguesas. Mas afinal o que exporta Portugal para a maior economia europeia? E o que importa?





...