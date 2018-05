PayPal atinge os 700 mil utilizadores em Portugal

O PayPal alcançou os 700 mil utilizadores activos em Portugal, o que representa um aumento de 40% nos últimos três anos. Um crescimento superior à média global do serviço (38%) face a período homólogo, de acordo com um comunicado da empresa.





A plataforma permite aos utilizadores "associarem cartões de crédito e de débito para enviar e receber pagamentos em tempo real, usando apenas o seu e-mail e palavra-passe, e sem partilhar quaisquer dados confidenciais", segundo o comunicado.