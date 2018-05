PayPal compra start-up financeira por 2,2 mil milhões

O PayPal confirmou esta quinta-feira, 18 de Maio, um acordo para comprar a start-up iZettle por 2,2 mil milhões de dólares, naquela que é já considerada a maior aquisição da sua história, de acordo com o site TechCrunch.





O PayPal, com sede nos EUA, opera em mais de 200 países em todo o mundo e está a trabalhar no sentido de expandir as suas ofertas. Uma fusão com a IZettle, empresa de pagamentos móveis, permitiria ao PayPal estar presente em centenas de lojas físicas levando a sua ferramenta de pagamentos digitais para comerciantes físicos.





"A iZettle e o PayPal são um encaixe estratégico, com uma missão, valores e cultura partilhados, assim como ofertas e geografias de produtos complementares. No mundo digital actual, os consumidores querem poder comprar quando, onde e como quiserem", afirmou Dan Schulman, CEO da PayPal, citado no site TechCrunch.