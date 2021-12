Pingo Doce abre primeira loja no arquipélago dos Açores

Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, vai acolher a primeira loja do Pingo Doce no arquipélago dos Açores, na sequência de uma parceria entre os grupos Jerónimo Martins e Finançor.





A nova loja tem abertura marcada para quarta-feira e arranca com uma equipa de 31 colaboradores.





Em comunicado, enviado às redações, o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos indica que o novo espaço "inclui um espaço de ‘take away’ com comida fresca confecionada diariamente, uma área de café e bolos, venda de medicamentos não sujeitos a receita médica, além das tradicionais secções de talho, peixaria, frutas e legumes e padaria e pastelaria".





Leia Também Lucros da Jerónimo Martins crescem 48% para 324 milhões até setembro

O grupo destaca ainda que o sortido da loja conta com "muitos produtos regionais", que vão desde as frutas, ao mel, passando pelos queijos ou pelo leite, graças a parcerias estabelecidas com 129 fornecedores dos Açores, incluindo nove da ilha de Santa Maria.



Já em termos de infraestruturas, a nova loja dispõe "de tecnologia de frio em gases não fluorados, equipamentos eficientes, aplicação de materiais que garantem o maior isolamento térmico, iluminação integralmente em LED e aproveitamento de iluminação natural", com vista a "reduzir o consumo de energia e promover a sustentabilidade", indica o grupo na mesma nota.