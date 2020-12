Rádio Popular investe três milhões em mais uma loja e cria 50 empregos

A cadeia de distribuição de eletrodomésticos, informática e telecomunicações Rádio Popular, que iniciou a sua atividade em 1977, na Rua do Loureiro, artéria que desagua em frente à Estação de São Bento, tem hoje mais de meia centena de montras no país, empregando cerca de mil pessoas, e "mantém o plano de novas aberturas de lojas físicas, apesar do momento de exceção que o país atravessa".

Esta terça-feira 15 de dezembro, em comunicado enviado às redações, a empresa dos irmãos Ilídio e Edgar Silva anuncia que acaba de abrir "a maior loja de eletrodomésticos e tecnologia de Paços de Ferreira", que "pretende servir não só o município como toda a região envolvente, num total de 50 mil habitantes".

Num investimento que rondou os três milhões de euros, a nova loja, a 52.ª da Rádio Popular, tem uma área total de cerca de dois mil metros quadrados "e vai permitir a criação de mais de 50 novos postos de trabalho diretos e indiretos", enfatiza a empresa.

Localizada num edifício independente, em frente ao centro comercial Ferrara Plaza, a Rádio Popular de Paços de Ferreira ocupa um espaço que nunca tinha tido utilização desde a sua construção e conclusão.

A Rádio Popular aposta nas áreas da informática, telecomunicações, som e imagem, fotografia, "gaming" e pequenos e grandes eletrodomésticos.