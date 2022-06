Rainha Isabel II não é a única a festejar. Supermercados britânicos esperam subida de vendas

No Reino Unido, os quatro dias do jubileu de platina da rainha Isabel II - celebrações dos 70 anos do seu reinado -, que tiveram início na quinta-feira, 2 de junho, levam não só muita gente a Londres e aos arredores do Buckingham Palace, mas também a muitas celebrações em casa e nos parques, com amigos que se juntam em todo o país.





Do outro lado da barricada, as retalhistas - que passam agora por um período complicado com a guerra na Ucrânia e o aumento da inflação - agradecem. O mote destes dias, partilhado por membros do setor, é de encher as ruas e, de preferência, esvaziar os supermercados.





As retalhistas do ramo alimentar do país esperam uma grande subida de vendas, à medida que os britânicos esquecem a crise e o aumento dos preços no país durante durante estes dias.





Se é possível que muitos tenham já comprado comida e bebida para os festejos, é expectável que muitos voltem para se reabastecer. O sol vai descer aos festejos e aparecer em Londres, por isso os planos podem mudar e passar para o exterior - e mais uma vez as retalhistas agradecem.





"Prevemos [durante os festejos] a maior procura de comida e bebidas típicas do Reino Unido", diz à Bloomberg Alice Gallop, da Tesco. Quatro milhões de garrafas de gin, três milhões e meio de cestos de morangos e dois milhões de bolos de natas: são estas algumas das previsões para as quatro mil lojas espalhadas pelo país da maior retalhista britânica.





Já a rival Sainsbury espera uma subida de 30% na venda de produtos para a confeção de bolos e, como se trata de um festejo, estima um aumento em 200% na venda de decorações para bolos.





Apesar de ser esperado um aumento significativo das vendas nestes quatro dias, a aproximação do período festivo do jubileu já ajudou a subir as vendas nos supermercados nas últimas semanas, em 2,3%.





O diretor do departamento da venda a retalho e perceção do consumidor da Kantar, Fraser McKevitt, sublinha que "não devemos nunca subestimar o apetite por uma festa, especialmente uma festa da realeza".