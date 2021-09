Restaurante da Restalia que "democratiza" comida mexicana chega a Lisboa em novembro

Os novos restaurantes 100 Montaditos "estão localizados em Faro, Évora, na Marina de Tróia e, em breve, em Oeiras". Ao todo, a Restalia tem agora 32 lojas em Portugal: 28 da marca mais antiga da empresa, a 100 Montaditos (dedicada à venda de tapas), e quatro lojas do TGB - The Good Burger.



adianta ainda que vai abrir também quatro novos restaurantes da marca 100 Montaditos noutras zonas do país.Os novos restaurantes 100 Montaditos "estão localizados em Faro, Évora, na Marina de Tróia e, em breve, em Oeiras". Ao todo, a Restalia tem agora 32 lojas em Portugal: 28 da marca mais antiga da empresa, a 100 Montaditos (dedicada à venda de tapas), e quatro lojas do TGB - The Good Burger.

A Restalia vai abrir em Portugal a primeira loja da Pepe Taco, a marca do grupo espanhol que "democratiza" a comida mexicana. O local escolhido para abertura é Lisboa, segundo apurou o Negócios, e a empresa"Desde o início que estamos comprometidos com Portugal: a economia portuguesa está agora a crescer acima da média da União Europeia e da Zona Euro, apoiada por um forte crescimento do investimento e uma taxa de emprego crescente. (...) O nosso objetivo em 2021 é exportar as novas marcas Pepe Taco e Panther Organic Coffee", refere Enrique Lasso de la Vega, diretor de desenvolvimento internacional da Restalia.A empresa admite que a pandemia foi "um verdadeiro desafio" , mas que ainda assim apresentou resultados de 2020 "muito positivos e conseguiu abrir em Lisboa, Porto, Roma, Bordéus e reabrir a sua emblemática loja em Midtown, em Miami"."Os principais desafios da Restalia neste momento são as aberturas nos países europeus onde ainda não tem presença, bem como a consolidação e expansão dos já existentes, com novos franchisados", diz Enrique Lasso de la Vega.Até final do ano, a Restalia prevê contar com 38 restaurantes em Portugal, sem especificar por marcas.