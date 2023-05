Rival polaca da Primark aterra em Portugal a 18 de maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Conhecida como a rival polaca da Primark e do Ikea, a Pepco vai inaugurar, no Coimbra Retail Park, a 16 de maio, a sua primeira loja em Portugal, que abrirá oficialmente ao público dois dias depois.

"Como uma loja de grande formato, esta será maior do que as nossas lojas habituais – terá uma área de cobertura de 800 metros quadrados", tinha já adiantado ao Negócios, em Fevereiro passado, Jorge Barrie Ruiz, gestor de operações do grupo para Portugal e Espanha.

"Será uma Pepco Plus", atirou. Significa "um conceito de loja que oferece três categorias de produtos – para além de ‘merchandising’ geral e vestuário, também irá disponibilizar artigos de FMCG, como produtos de higiene pessoal, limpeza e lavandaria, snacks e bebidas, confeitaria e categorias de animais de estimação", detalhou o mesmo gestor.





E porquê Coimbra para debutar em Portugal? "Porque encontrámos aí o local ideal para a nossa primeira loja em grande formato, com FMCG, sendo que a cidade também está estrategicamente localizada entre Porto e Lisboa, pelo que é um bom ponto para iniciar a nossa operação no mercado nacional, tanto em direção ao Norte como ao Sul do território", explicou Jorge Barrie Ruiz.

Na mesma entrevista ao Negócios, Ruiz revelou que a Pepco prevê "abrir mais de 30 lojas no primeiro ano" da sua presença em Portugal, estimando "contratar mais de 300 colaboradores" neste primeira leva de aberturas.

Depois de Coimbra, segue-se "Albufeira, Olhão, Elvas e Lisboa, até ao final do verão de 2023", devendo chegar ao Porto "antes de Outubro".





E depois de abrir as primeiras 30 lojas em Portugal, o que se segue? "Tendo em conta a nossa vasta experiência, sempre que abrimos uma nova loja num novo mercado, experimentamos um efeito ‘bola de neve’, sendo capaz de expandir rapidamente o negócio", atirou o gestor de operações ibérico do grupo retalhista.





Cotada na bolsa de Varsóvia, capital da Polónia, a Pepco apresenta-se como um dos principais retalhistas europeus, com duas décadas de existência e uma rede de mais de três mil lojas espalhadas por toda a Europa, sendo Portugal o 18.º mercado onde marca opera.





(Notícia atualizada às 17:12)