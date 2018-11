Sonae lucra 200 milhões

A Sonae lucrou 200 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, o que compara com os 133 milhões um ano antes. A empresa explica, em comunicado, a subida pelo aumento das vendas e rentabilidade, mas principalmente pelos resultados indirectos que atingiram 114 milhões de euros, devido em particular ao ganho de capital de 46 milhões de euros no terceiro trimestre do ano pela aquisição de 20% da Sonae Sierra.



Os lucros ficaram, assim, acima da média prevista pelos analistas que apontavam para resultados de 147 milhões de euros, face a um intervalo de estimativa entre os 143 e os 150 milhões de euros.



Nos nove meses, o EBITDA da Sonae atingiu 270 milhões, mais 1,7% do que no período homólogo.



O volume de negócios cresceu 7% para 4.236 milhões de euro, "impulsionado por mais um trimestre positivo (+7,7%

de crescimento do volume de negócios) de todos os negócios que consolidam integralmente".



No retalho alimentar, a Sonae MC – que falhou a colocação em bolsa - teve um crescimento de 7% no volume de negócios para 3.012 milhões de euros. "Esta evolução beneficiou de uma variação de vendas no universo comparável de lojas de 2,5% nos nove meses de 2018 e do contínuo plano de abertura de lojas, em particular com 8 novas lojas Continente Bom Dia e 1 Continente Modelo".



A dívida líquida da Sonae subiu para 1,5 mil milhões de euros, subida que a empresa atribui à compra de 20% da Sierra, que custou 256 milhões de euros. Neste trimestre já consolidou a dívida total da Sierra.



O investimento de capital, por essa aquisição, também aumentou, tendo totalizado nos nove primeiros meses 480 milhões de euros. 41% foram por investimentos dos negócios de retalho, "maioritariamente relacionado com novas lojas e remodelações", diz a Sonae em comunicado.





