A subsidiária da Sonae MCretail (MC) anunciou a celebração um acordo com os acionistas fundadores da Druni SA e da Arenal Perfumerias para a combinação dos negócios destas duas empresas, informou o grupo liderado por Cláudia Azevedo em comunicado enviado à CMVM.





O contrato implica um investimento adicional por parte da MCretail de 112 milhões de euros. Além disso, este acordo vai levar a Sonae a contribuir com a sua participação de 60% na Arenal para a entidade que resultar desta combinação.





Após a operação, a nova parceria será detida em 50% por uma subsidiária da MC, na qual os acionistas fundadores da Arenal deterão uma participação minoritária de cerca de 10%, e em 50% pelos acionistas fundadores da Druni.

"A nova entidade será integralmente consolidada pela MC em resultado dos direitos que lhe são conferidos pelo acordo acionista", acrescenta a Sonae.





Para a retalhista este acordo aumenta "a exposição internacional e a diversificação do grupo num segmento de retalho com fortes tendências de crescimento, assegurando uma posição de liderança de mercado em parceria com uma equipa de gestão de referência no setor".





A Druni é uma empresa de retalho de perfumaria, cosmética e parafarmácia com uma rede de 3771 lojas localizadas em Espanha e um canal online. A Arenal é também uma empresa de retalho de perfumaria, cosmética e parafarmácia com uma rede de 661 lojas localizadas, principalmente, no norte de Espanha e também com um canal online.





"Da combinação dos negócios da Druni e da Arenal resultará a criação de um operador líder no segmento de saúde, bem-estar e beleza em Espanha, com um volume de negócios de aproximadamente 800 milhões de euros", avança a Sonae.

"Esta parceria permite à MC reforçar a sua posição no segmento de saúde, bem-estar e beleza, um dos seus principais pilares estratégicos, potenciando de forma muito relevante os ativos e competências conjuntos da Druni e da MC (em particular do Continente, da Wells e da Arenal)", complementa o grupo liderado por Cláudia Azevedo.



A operação deve estar concluída no segundo semestre deste ano, estando ainda à espera de luz verde das autoridades competentes.