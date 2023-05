Sonae colidera investimento de 35 milhões na francesa Sekoia.io

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com cerca de 50 investimentos diretos, englobando participações em empresas à escala global, a Bright Pixel (antiga Sonae IM) soma e segue no reforço do seu portefólio em áreas tecnológicas estratégicas de negócio como a cibersegurança, infraestrutura digital e tecnologia aplicada ao retalho.

Depois de, durante o mês de março, ter encabeçado três rondas de investimento - cinco milhões e 20 de dólares nas norte-americanas Mayan e Picnic, respetivamente, e 20 milhões na britânica Seldon -, o braço de investimento em capital de risco do grupo Sonae acaba de fechar mais uma grande operação internacional.

A Bright Pixel coliderou a ronda de investimento Série A de 35 milhões de euros da Sekoia.io, a "cybertech" europeia responsável pelo desenvolvimento da plataforma Sekoia.io XDR (eXtended Detection & Response), a qual, garante, permite a deteção de ciberataques em tempo real.

"O investimento agora anunciado permitirá à Sekoia.io fortalecer a sua presença internacional, mantendo o foco na investigação e desenvolvimento que garante a qualidade dos seus produtos", avança a empresa portuguesa, em comunicado.

A última ronda de investimento, que surge três anos após o financiamento em 10 milhões de euros, contou com a participação do fundo francês CDC Banque des Territoires e dos investidores existentes Omnes Capital, Seventure e BNP Paribas Développement.

Sem revelar valores, a Bright Pixel afiança que a Sekoia.io, que emprega cerca de 100 pessoas, "registou um crescimento da receita anual de 250% nos últimos dois anos e pretende proteger mais de 3,5 milhões de trabalhadores em toda a Europa nos próximos 24 meses".

"O investimento na Sekoia.io é impulsionado principalmente pela sua equipa experiente, a sua abordagem tecnológica inovadora e uma forte ambição internacional. A combinação de experiência técnica e conhecimento da indústria posicionará a empresa para o sucesso a longo prazo", afirma Fernando Martins, diretor da Bright Pixel.

"Como investidores ativos e com presença global, estamos entusiasmados por sermos parceiros de startups como a Sekoia.io, para os ajudar na sua expansão internacional. Trazemos a nossa experiência e rede para os ajudar a navegar em novos mercados e expandir o seu alcance. Acreditamos que a Sekoia.io tem potencial para causar um impacto significativo no setor de cibersegurança e estamos entusiasmados por fazer parte dessa jornada", enfatiza o mesmo gestor da empresa do universo Sonae.

Já Freddy Milesi, CEO da Sekoia.io, assegura que desde o lançamento público da plataforma da empresa, em 2020, "a tecnologia da Sekoia.io provou o seu valor às equipas de segurança das principais empresas do índice francês CAC40, grandes administrações europeias e francesas, bem como grandes ‘players’ em serviços de gestão de segurança. Graças à confiança depositada pelos nossos investidores e parceiros, pretendemos agora distribuir amplamente a nossa tecnologia inovadora para nos tornarmos líderes europeus na deteção e resposta a ciberataques", promete.

Foi em 2015 que, "perante a crescente ameaça, os fundadores da Sekoia.io identificaram a falta de ferramentas de correlação de alertas eficazes nas equipas de segurança operacional que detetassem ciberataques em tempo real", conta a Bright Pixel.

"Após cinco anos de investigação e desenvolvimento, a empresa lançou a sua plataforma de deteção e resposta a ameaças que visa proteger contra ataques cada vez mais complexos. Além de oferecer uma plataforma de deteção moderna, a Sekoia.io destaca-se pela abordagem que integra todas as soluções de cibersegurança utilizadas pelos clientes numa torre de controlo única", realça o braço de investimento tecnológico da Sonae.