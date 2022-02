Telepizza abre cinco lojas e cria 60 empregos de norte a sul do país

A Telepizza entrou em 2022 com cinco aberturas, com as novas lojas em Bragança, Olhão, Grândola, Sines e Alcanena a permitirem a criação de 62 empregos.



"Continuamos a cumprir o nosso plano de expansão em Portugal e a crescer tanto em número de lojas como em número de colaboradores", diz o responsável de estratégia de expansão da Telepizza em Portugal, citado em comunicado.





Com as aberturas, a Telepizza elevou o total de lojas para 155 e o universo de colaboradores para aproximadamente 3.000.Até ao final do ano, o plano passa por abrir "pelo menos" mais cinco, adianta a cadeia de 'fast-food', sem avançar as potenciais novas localizações.