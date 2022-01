Telepizza planeia abrir mais de dez lojas em Portugal em 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Telepizza, que fechou 2021 com um total de 150 lojas em Portugal, anunciou que pretende continuar a investir na expansão em território nacional, tendo previstas mais de uma dezena de aberturas ao longo deste ano.Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a Telepizza afirma que, depois dessa "conquista notável", reveladora da "ambição da marca para o país", não só tem já prevista a abertura de "mais de 10 lojas no país", como uma "campanha de reposicionamento exclusiva para Portugal", a anunciar nos primeiros meses do ano.

"2021 foi um ano de expansão em que abrimos, em média, mais de uma nova loja por mês e, para 2022, o objetivo continua a ser de crescimento, quer do ponto de vista de novas lojas, quer do número de colaboradores", refere a empresa, dando conta de que, ao longo do ano passado, gerou 320 novos postos de trabalho em Portugal, elevando o número de trabalhadores para aproximadamente 3.000.