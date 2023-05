Vendas a retalho na Zona Euro caem 3,8% em março. Portugal tem segunda maior subida

O volume de vendas a retalho na Zona Euro registou um recuo homólogo de 4,1% em março, divulgou esta sexta-feira o Eurostat. Já face ao mês anterior, desacelerou 1,2%.



Portugal registou a segunda maior subida mensal dos países da União Europeia (UE) de 2,3%. Já em termos anuais as vendas a retalho aumentaram 0,3%, ao contrário da tendência europeia.

No conjunto dos países da União Europeia, a queda foi de 4,1% face ao mesmo período do ano anterior e de 1,1% quando comparado a fevereiro.

Por setores, o dos alimentos, bebidas e tabaco na Zona Euro viram um decréscimo anual de 6,8% e o dos produtos não alimentares de 3,2%. Já as vendas a retalho nos combustíveis automóveis cresceram 3,5% face a março do ano anterior.



Entre os Estados-membros, a maior queda de volume do comércio a retalho face ao ano anterior foi na Estónia (-13,5%), na Hungria (-13,2%) e na Eslovénia (-12,8%). Já os maiores aumentos "foram observados em Espanha (10,8%), na Roménia (7,2%) e no Chipre (5,6%)", detalha o instituto europeu de estatística.