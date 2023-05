Vendas no comércio a retalho aumentam 0,4% em março

O volume de negócios no comércio a retalho registou uma variação homóloga de 0,4% em março, menos 0,2 pontos percentuais face ao valor de fevereiro (0,6%). Os dados foram esta terça-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Por agrupamentos, as dinâmicas são diferentes, com os produtos alimentares a registarem uma diminuição de 0,4%, ainda assim "superir à observada em fevereiro", e os produtos não alimentares a abrandarem 0,9 p.p para uma taxa de crescimento de 1,1%. Já a variação mensal do índice agregado foi de 2,2%.





No primeiro trimestre deste ano, as vendas cresceram 1,6% em termos homólogos, tendo o agrupamento dos produtos alimentares recuado e o dos produtos não alimentares crescido.No que ao emprego, remunerações e horas trabalhadas diz respeito, os índices apresentaram aumentos homólogos de 2,3%, 10,5% e 2,1%, respetivamente. Num mês, as variações foram de 0,8%, -0,6% e 2,8%, respetivamente, detalha o INE.