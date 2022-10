Vendas no comércio a retalho abrandaram em setembro para 2,1%

O Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho abrandou em setembro, ao passar de uma variação homóloga de 5,6% em agosto para 2,1% no mês seguinte, divulgou esta sexta-feira o Instituo Nacional de Estatística (INE).





Segundo os dados divulgados pelo INE, a quebra resulta essencialmente do abrandamento dos produtos não alimentares. Isto porque os produtos alimentares registaram uma ligeira variação negativa de 0,2% no mês em análise, (-0,1% em agosto); enquanto os produtos não alimentares abrandaram 6,4 p.p., para um crescimento de 3,8%.





Ainda de acordo com o instituto, o 3.º trimestre de 2022, as vendas no comércio a retalho cresceram 4,3% em termos homólogos (face a 3,6% no 2º trimestre).





Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram taxas de variação homóloga de 3,5%, 8,8% e 2,1% (face a 3,4%, 10,1% e 3,9% em agosto).