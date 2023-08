Vendas no comércio a retalho aumentam 3,6% em julho

Leia Também Vendas no comércio a retalho crescem 4% em junho

Números divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o volume de negócios no comércio a retalho aumentou 3,6% em julho, face a igual período do ano passado, uma variação homóloga igual à observada no mês anterior.Os dados mostram que os produtos alimentares apresentaram um abrandamento de 0,7 pontos percentuais (p.p.) face a junho, para uma taxa de variação homóloga de 2,5% em julho. Já os produtos não alimentares aceleraram 0,5 p.p., para um crescimento de 4,4% .Em termos agregados, a variação mensal do comércio a retalho foi de 1,1% em julho, o que compara com -1,8% no mês anterior. Diz o INE que os produtos alimentares e não alimentares passaram de variações de -3% e -0,9%, respetivamente, para 3% e –0,2% em julho.Já em termos nominais, a taxa de variação homóloga do índice agregado foi 3,7% em julho (3,1% no mês anterior). Os produtos alimentares aumentaram em 7,7% (8,1% em junho) e os produtos não alimentares cresceram 0,3%(-0,9% em junho).Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio a retalho apresentaram crescimentos homólogos de 1,7%, 9,8% e 2,1% em julho (1,9%, 12,1% e 2,3% no mês precedente), respetivamente.