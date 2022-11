Vendas online na Black Friday e Cyber Monday atingem recorde histórico

As vendas online na Black Friday e na Cyber Monday ultrapassaram os 270 mil milhões de euros, um recorde histórico. O valor representa um aumento de 2% face ao ano anterior, apesar de muitos operadores de retalho terem registado menor volume de consumidores nas vendas em loja, revela a Salesforce.

Segundo a empresa tecnológica, as vendas online da Black Friday, na passada sexta-feira, chegaram quase aos 63 mil milhões a nível global.

Já as vendas online da Cyber Monday - dia de promoções online que se celebra na segunda-feira após a Black Friday – ultrapassaram os 44 mil milhões.

A empresa refere que os dados evidenciam que "os padrões digitais estabelecidos durante a pandemia ainda são uma força nesta temporada natalícia, com forte crescimento no início de novembro, impulsionado por consumidores que não foram dissuadidos por preços mais altos e descontos mais baixos".

"A própria Cyber Week (23 a 29 de novembro) viu um crescimento nas vendas como resultado desses consumidores antecipados", aponta, numa nota enviada às redações.

O modelo "Buy Now Pay Later" (compre agora, pague depois), foi o mais adotado pelos consumidores, devido aos "preços mais altos e orçamentos mais curtos" que se fazem sentir, tendo o montante médio das transações descido 5%. O que, explica a Salesforce, significa que os consumidores pediram financiamento para compras de menor valor comparativamente a 2021.

A taxa média de desconto este ano superou os níveis pré-pandemia, fixando-se nos 27% a nível global

Rob Garf, vice-Presidente da Salesforce e diretor-geral de Retalho, afirma que "as marcas intensificaram a atividade na Cyber Week e os consumidores responderam na mesma moeda".

Com o Natal a aproximar-se, o responsável deixa um conselho às marcas de retalho: "devem preservar as margens através de uma maior automação para equilibrar a eficiência operacional e a fidelidade do cliente. Serão as marcas de retalho que se apoiam no atendimento em loja, personalização do serviço e agilização das devoluções que serão as vencedoras e terão mais sucesso".