Maioria dos portugueses planeia gastar em média 290 euros durante a Black Friday

Apesar dos tempos que grassam, com as famílias a braços com a inflação ou a subida das taxas de juro, as compras dos portugueses através da internet durante a semana da Black Friday (que calha este ano a 24 de novembro) devem traduzir-se num volume de negócios entre 120 milhões e 130 milhões de euros.



É essa pelo menos a conclusão do estudo anual da startup internacional dedicada às promoções da Black Friday e da Cyber Monday em Portugal - blackfriday.pt - levado a cabo pela consultora GFK sobre as intenções e ações dos consumidores antes, durante e depois da Black Friday, divulgado esta quinta-feira.





À luz dos mesmos dados, a maioria dos portugueses (72%) planeia gastar, em média, 290 euros durante a Black Friday, o que traduz um aumento do valor de 11%, comparativamente com o ano anterior.Para 30% dos potenciais compradores o valor de compras estará abaixo do valor médio apurado e terá um teto máximo de 100 euros, mas 24% referem que pretendem gastar entre 101 e 300 euros, além de que há 11% que ainda não têm certeza sobre o valor que vão gastar (uma percentagem mais baixa face aos 27% do ano anterior)Independentemente do valor, o estudo sinaliza que "notavelmente" 63% dos inquiridos estão ansiosos para aproveitar as promoções da Black Friday, em linha com o ano passado, e admitem que vão esperar pela data para aproveitar as promoções. "Apesar de um terço dos consumidores iniciar as pesquisas por ofertas um mês antes do evento, é na semana antes (29%) ou no próprio dia do evento (21%) que metade dos portugueses planeia fazer as suas compras", especifica a startup, num comunicado enviado às redações.O estudo revela ainda uma mudança nas preferências de compra, com 42% dos inquiridos a colocar a moda, incluindo vestuário, calçado e acessórios, no topo das suas listas de intenções de compra, seguindo-se eletrodomésticos (29%) e os livros (27%), com a tecnologia a manter-se no top 10, mas fora do pódio. Além disso, este ano, os produtos alimentares (15%) voltaram a estar em destaque no topo das escolhas, assinala o estudo.Embora a Black Friday não seja exclusivamente voltada para a internet, mais de metade dos consumidores portugueses planeia fazer compras, em Portugal, tanto online como offline (54%) durante o evento.Em contrapartida, 25% prefere comprar online, enquanto 16% optam por lojas físicas."Apesar das opiniões contraditórias relativamente à Black Friday e à Cyber Monday, 71% dos inquiridos têm uma opinião positiva, o que representa um aumento de +9% em comparação com 2022. A principal razão, indicada por 64% dos consumidores, deve-se ao facto de considerarem que a Black Friday lhes permite poupar dinheiro", diz o CEO da blackfriday.pt, Jérôme Amoudruz, citado na mesma nota.O estudo da Blackfriday.pt com a GFK, foi conduzido entre 20 de setembro e 04 de outubro e envolveu 502 participantes considerados representativos de diferentes faixas etárias, com idades entre 18 e 74 anos.A Black Friday tem lugar na última sexta-feira de novembro, calhando este ano no dia 24.