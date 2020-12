AdC notificada sobre compra do Grupo Blue Chem pela RNM - Investimentos e Gestão

A Autoridade da Concorrência (AdC) recebeu uma notificação prévia para aquisição do controlo exclusivo do Grupo Blue Chem, que comercializa e distribui produto químicos para automóveis, pela RNM -- Investimentos e Gestão."Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 19/2012, de 08 de maio, torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, em 2020-12-18, uma notificação de uma operação de concentração de empresas apresentada ao abrigo do disposto no artigo 37.º do referido diploma", refere a AdC no anúncio publicado na quarta-feira e disponível no seu 'site'.A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela RNM -- Investimentos e Gestão, do controlo exclusivo sobre o Grupo Blue Chem.A RNM é uma empresa de direito português que desenvolve atividade no setor do comércio, da importação e da exportação de produtos químicos industriais e a sua fabricação.Já o Grupo Blue Chem, composto pelas subsidiárias Blue Chem -- Indústria e Comércio e Blue Chem Ibérica, atua no âmbito da comercialização e distribuição de um produto químicos (AdBlue®), utilizado unicamente pela indústria automóvel e clientes frotistas."Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem identificar o interessado e indicar o respetivo endereço postal, e-mail, n.º de telefone e fax. Se aplicável, as observações devem ser acompanhadas de uma versão não confidencial, bem como da fundamentação do seu caráter confidencial, sob pena de serem tornadas públicas", refere a AdC.As observações devem ser remetidas à AdC no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do aviso.MPE // EALusa/Fim