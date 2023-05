RNM de Famalicão compra espanholas Drogas Vigo e Urteaga

Apresentando-se como líder no mercado nacional e um dos 10 maiores operadores ibéricos de produtos químicos, o grupo RNM tem vindo a crescer de forma fulgurante, não só por via orgânica, mas também através de aquisições, quer em Portugal quer nos mercados externos, sobretudo em Espanha.

Este ano, o grupo liderado por Ricardo Machado, que emprega mais de 300 pessoas e tem uma faturação próxima dos 200 milhões de euros, conta já com duas aquisições no mercado vizinho. Depois de ter comprado a Urteaga Quimica, com sede em Vitoria-Gasteiz, no País Basco, a RNM acaba de notificar a Autoridade da Concorrência (AdC) de uma nova compra.

Leia Também AdC notificada sobre compra do Grupo Blue Chem pela RNM - Investimentos e Gestão

"A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela RNM – Investimento e Gestão, S.A. (‘RNM’), do controlo exclusivo da sociedade de direito espanhol Drogas Vigo, S. L., e, indiretamente, das suas participadas de controlo (‘Grupo Drovi’)", lê-se no aviso do regulador da Concorrência, publicado esta quarta-feira, 10 de maio.

Leia Também RNM anda às compras e soma a maiata Rivaz à catalã Limsa

Fundada em 1958, a Drogas Vigo garante que está "na vanguarda do setor químico no oeste da Península Ibérica".

Com sede em Porriño, a sua atividade principal consiste na comercialização e distribuição de produtos químicos, fabrico e mistura de solventes, gestão de resíduos e prestação de serviços de logística e "outsourcing", contando com duas 2 filiais - a Drovigo Portugal, operador logístico situado no terminal químico do Porto de Aveiro, e a Regadi, gestora autorizada de resíduos de solventes usados.

Leia Também RNM investe 15 milhões na construção de nova fábrica em Famalicão

A aquisição da Drogas Vigo segue-se à compra pela RNM da também espanhola Urteaga Quimica, que se dedica à comercialização de produtos químicos industriais, ao tratamento de águas e à manutenção de piscinas.

Com mais de 50 anos de atividade, a Urteaga Quimica é especializada na produção e distribuição de produtos químicos para diversos setores industriais e para o tratamento de águas potáveis e residuais, assim como na comercialização de acessórios e produtos para manutenção de piscinas públicas e privadas.

Mikel Urteaga e David Urteaga, que se mantêm na estrutura como responsáveis da Urteaga, sublinham que "o crescimento do negócio e a necessidade de diversificação fez com que a parceria e a amizade existente há muitos anos entre as duas empresas transformassem a Urteaga Quimica numa RNM Company".

"Esta aquisição está de acordo com a nossa estratégia de internacionalização, focados no objetivo de aumentar e alargar a nossa presença na área da distribuição de produtos químicos ao nível ibérico", refere, por sua vez, Ricardo Machado, em comunicado publicado no site do grupo sediado em Famalicão, sem revelar o valor da transação.

Uma aquisição que "irá permitir ao grupo RNM adicionar a capacidade e os conhecimentos técnicos da Urteaga Quimica e consolidar a resposta ao nível do posicionamento dos centros de produção e distribuição no mercado ibérico. Por outro lado, a integração da Urteaga Quimica no grupo RNM irá fortalecer a sua atividade e agregar os recursos que permitirão dar o apoio indispensável aos seus clientes", realça o líder nacional de produtos químicos.