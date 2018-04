Concorrência está a olhar para as comissões da banca

As comissões bancárias são tema que a Autoridade da Concorrência está a olhar, garantiu Margarida Matos Rosa, presidente da entidade, no Parlamento.

spero que este documento [projecto de proposta para a supervisão financeira] não venha a prejudicar o que a AdC tem feito no sector financeiro".



A Autoridade da Concorrência tem muito trabalho feito no sector bancário, assume Margarida Matos Rosa, presidente da entidade. É um dos sectores que mais casos tem, e é aquele que tem o dossiê mais pesado: o caso conhecido como cartel da banca, que envolve 15 instituições.Além desse caso, está em processo de investigação um eventual cartel na área seguradora.Estes são alguns dos processos no sector financeiro que a AdC tem em mãos. Margarida Matos Rosa apela por isso a que a reforma da supervisão financeira não retira à entidade que lidera poderes nas práticas restritivas da concorrência na área bancária. "EE ainda sobre o sector bancário garantiu que "é crucial que as estratégias de cada banco sejam independentes", não havendo concertação nem orientações limitadoras por parte dos reguladores, para haver "opção de escolha". E com esta introdução garantiu que as comissões bancárias são "um tema a que estamos a dedicar análise", não revelando o que está a ser analisado.