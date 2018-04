Helisul por ter considerado que houve conluio em concurso público para o fornecimento de meios aéreos de combate aos incêndios florestais, "que teve como efeito a diminuição do número de concorrentes". Mas da decisão condenatória da AdC, proferida em 2007,

as entidades recorreram para tribunal que anulou a decisão e absolveu os arguidos.

Há também em curso uma investigação em Espanha sobre as ligações a Portugal do designado cartel do fogo. As empresas que estão a ser investigadas no país vizinho também terão garantido concursos públicos em Portugal.



Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).João Almeida, deputado do CDS-PP, aproveitou a audição da Autoridade da Concorrência no Parlamento para confrontar Margarida Matos Rosa com estas declarações, questionando se houve denúncias por parte do primeiro-ministro sobre eventuais cartéis, e que rumo tomaram.A presidente da AdC foi parca em explicações, dizendo apenas que a entidade que lidera está "a acompanhar o assunto há bastante tempo e em conjunto com o Ministério Público". Sendo "matéria sensível", nada mais disse.Não deu mais informações. Há mais de 10 anos a AdC condenou as empresas Aeronorte e