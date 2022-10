Concorrência participou em buscas a empresa de aparas de madeira em Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Autoridade da Concorrência (AdC) participou em conjunto com a congénere espanhola CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia em diligências de "busca e apreensão em território espanhol", indica esta segunda-feira, em comunicado, a entidade reguladora nacional.



O alvo das diligências, que decorreram de 19 a 21 de outubro, foi uma "empresa intermediária no negócio de aparas de madeira".



A nota da AdC indica que ambos os reguladores estão a investigar "possíveis acordos de partilha de mercado e de troca de informação comercial sensível que poderão afetar tanto o mercado português como o espanhol".



A AdC destaca que "os acordos de partilha de mercados ou clientes entre concorrentes constituem uma infração muito grave à Lei da Concorrência, uma vez que criam condições num determinado mercado que não correspondem às condições normais, nomeadamente reduzindo o comportamento autónomo e independente das empresas e podem dar origem a multas até 10% do volume de negócios das empresas infratoras".