Casais com madeiras híbridas

Os secretários de Estado do Planeamento e das Infraestruturas - José Gomes Mendes e Jorge Delgado, respetivamente, vão visitar, esta sexta-feira, 29 de maio, o grupo Casais, em Braga, onde irão ficar a conhecer a nova aposta desta construtora, que trouxe para Portugal o movimento CRRE.

O grupo Casais tornou-se no parceiro para o mercado português da CREE Buildings, uma rede internacional de empresas com "know-how" na construção com madeira híbrida, "para, de uma forma inovadora e sustentável, desenvolver grandes volumes de construção em prazos curtos e com grandes níveis de eficiência", afiança a empresa, em comunicado.

Estas soluções, acessíveis aos seus representantes, em países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Japão, Luxemburgo, Singapura, Suíça e, agora, Portugal, "permitem a construção de edifícios híbridos de madeira de alta qualidade, sendo um produto confiável e com baixo risco execução", assegura o grupo Casais, que opera em 17 países, fatura mais de 500 milhões de euros e emprega 4.588 pessoas.

"A orientação e as soluções de madeira híbrida sustentável da CREE estão em sintonia com o nosso posicionamento presente e futuro na indústria da construção. A nossa missão é construir de forma responsável, incorporando práticas sustentáveis, que criem valor para os nossos clientes e para a sociedade como um todo a longo prazo", enfatiza António Carlos Rodrigues, CEO da Casais.

Já Hubert Rhomberg, CEO e cofundador da CREE Buildings, afirma que o sistema que ajudou a criar "está a mudar a face da indústria da construção", e que, com o estabelecimento de colaborações com parceiros autorizados como o grupo Casais, está "a acelerar este processo de mudança".