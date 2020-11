Manuel Reis Campos: Construtoras nacionais querem PNI 2030 para a sua dimensão

O presidente da confederação da construção, Manuel Reis Campos, defende que os projetos lançados a concurso no âmbito do plano para a próxima década têm de ter em conta a capacidade e habilitação do tecido empresarial nacional.

Manuel Reis Campos: Construtoras nacionais querem PNI 2030 para a sua dimensão









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.