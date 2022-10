Mota-Engil assegura contrato para construir três linhas do metro de Monterrey

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Mota-Engil México, em consórcio com a China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) – que ganhou o fornecimento de 18 comboios para a Metro do Porto – já assinou o contrato para a realização de um projeto ferroviário no montante de 1,3 mil milhões de euros, anunciou o grupo liderado por Gonçalo Moura Martins em comunicado à CMVM.



O contrato diz respeito à construção das linhas 4, 5 e 6 do Metro de Monterrey, com uma extensão de 36 quilómetros, que tem uma duração prevista de cinco anos e irá contribuir para melhorar as soluções de mobilidade naquela cidade mexicana, refere.



"Com a adjudicação deste projeto, a Mota-Engil consolida a sua posição no México como um dos maiores players no segmento ferroviário", diz a empresa na mesma nota.





Leia Também Mota-Engil em vias de assegurar três metros na América Latina

Como o Negócios noticiou no mês passado, o consórcio da construtora portuguesa e da fornecedora de material circulante chinesa apresentou a única proposta que foi aceite para a construção das três linhas do metro de Monterrey, capital do estado mexicano de Nuevo Léon.



Neste concurso, a proposta apresentada por um consórcio de construtoras locais acabou por ser recusada por não ter a experiência necessária na construção de projetos semelhantes, tendo as autoridades locais considerado que o consórcio da Mota-Engil, pelo contrário, terá cumprido todos os aspetos exigidos nas regras do concurso, ficando assim sozinho na corrida.



Além do metro de Monterrey, o agrupamento da Mota-Engil e da CRRC está em vias de assegurar outros dois contratos para a construção de novas linhas de metro na América Latina.





Em causa está a construção de novas linhas dos metros de Medellín (na Colômbia) e de Guadalajara (no México), que a somar-se ao contrato agora assinado, totalizariam 4,1 mil milhões de euros, incluindo o fornecimento de material circulante.