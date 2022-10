Mota-Engil com 71% da participada em Angola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O concurso público para a privatização dos 20% que a Sonangol detinha na Mota-Engil Angola foi concluído com a adjudicação à empresa Mota Internacional Comércio e Consultoria Económica por dez mil milhões de kwanzas (cerca de 23,2 milhões de euros ao câmbio atual), de acordo com o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE).





