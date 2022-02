Mota-Engil ganha contratos de 261 milhões de dólares no Uganda

A Mota-Engil conquistou três contratos no Uganda num valor global de 261 milhões de dólares, informou esta quinta-feira a construtora.Em comunicado enviado à CMVM, a cotada liderada por Gonçalo Moura Martins, refere que a sua participada Mota-Engil Uganda Limited ganhou a adjudicação de um contrato de 162,4 milhões de dólares "no âmbito do projeto Tilenga Upstream Development para o cliente TotalEnergies".No mesmo projeto, foram adjudicados à construtora portuguesa dois contratos: um de 37,9 milhões de dólares igualmente para a TotalEnergies, e outro, no valor de 60,3 milhões de dólares, pela McDermott em consórcio com Sinopec."Com estas adjudicações, o grupo vê reconhecido o seu desempenho no setor de infraestruturas de energia e vê reforçada a sua carteira de encomendas na região de África com contratos, num montante acumulado de 261 milhões de dólares norte-americanos, para um dos mais relevantes players naquele setor, no mundo e em África emparticular", conclui o documento.